Fusión de ministerios

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos quince años se han creado seis nuevos ministerios, sin que ello implique una mayor capacidad del Estado para dar soluciones a problemas sociales o generar eficiencia en el gasto público. De hecho, Chile supera el promedio de la OCDE en cantidad de ministerios.

Por eso, resulta fundamental el anuncio del Presidente respecto a la fusión de los ministerios de Interior y de la Segegob y la conformación de una comisión de expertos para reducir el número de ministerios en Chile.

Urge dar un golpe de timón en la cultura política para que la respuesta a cualquier dificultad deje de ser, automáticamente, la creación de más burocracia.

Lucas González

Instituto Libertad