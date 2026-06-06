Fusión de ministerios
SEÑOR DIRECTOR:
En los últimos quince años se han creado seis nuevos ministerios, sin que ello implique una mayor capacidad del Estado para dar soluciones a problemas sociales o generar eficiencia en el gasto público. De hecho, Chile supera el promedio de la OCDE en cantidad de ministerios.
Por eso, resulta fundamental el anuncio del Presidente respecto a la fusión de los ministerios de Interior y de la Segegob y la conformación de una comisión de expertos para reducir el número de ministerios en Chile.
Urge dar un golpe de timón en la cultura política para que la respuesta a cualquier dificultad deje de ser, automáticamente, la creación de más burocracia.
Lucas González
Instituto Libertad
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