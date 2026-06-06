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    Cartas al Director

    Fusión de ministerios

    Por 
    Cartas al director
    2 JUNIO 2026 MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    En los últimos quince años se han creado seis nuevos ministerios, sin que ello implique una mayor capacidad del Estado para dar soluciones a problemas sociales o generar eficiencia en el gasto público. De hecho, Chile supera el promedio de la OCDE en cantidad de ministerios.

    Por eso, resulta fundamental el anuncio del Presidente respecto a la fusión de los ministerios de Interior y de la Segegob y la conformación de una comisión de expertos para reducir el número de ministerios en Chile.

    Urge dar un golpe de timón en la cultura política para que la respuesta a cualquier dificultad deje de ser, automáticamente, la creación de más burocracia.

    Lucas González

    Instituto Libertad

    Más sobre:EstadoEficienciaCultura política

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