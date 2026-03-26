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    Cartas al Director

    Generar nuevas fuentes de agua

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El reciente encuentro de Acades dejó una señal clara: en un contexto de escasez hídrica estructural, “agua para crecer” no puede significar redistribuir lo que ya falta, sino generar nuevas fuentes de agua que aumenten el aporte neto al balance.

    El diagnóstico en la Región Metropolitana es evidente: existe una brecha entre disponibilidad y demanda. Por ello, las soluciones deben enfocarse en aumentar la oferta hídrica. Existen caminos concretos: reducir las pérdidas por Aguas No Facturadas —equivalentes a un embalse El Yeso en un año—; construir embalses multipropósito que permitan almacenar aguas de invierno y crecidas; y avanzar en desalación, incorporando nueva agua a la cuenca.

    Sin embargo, Aguas Andinas impulsa el proyecto “Retorno Maipo”, basado en el reúso de aguas residuales, que no aumenta la disponibilidad total, sino que traslada el mismo recurso para otra parte de la cuenca.

    Estas aguas ya cumplen un rol fundamental Mapocho aguas abajo: sostienen comunidades, agricultura y ecosistemas hasta la desembocadura en el Maipo. Alterar ese equilibrio no solo redistribuye la escasez, sino que genera impactos relevantes en la cuenca.

    Ignorar este diagnóstico y priorizar soluciones que no crean nueva disponibilidad es postergar el problema de fondo. La seguridad hídrica exige una mirada de cuenca completa y decisiones que permitan, efectivamente, crear agua para crecer.

    Rodrigo Errázuriz Fernández, Presidente Tercera Sección río Mapocho

    Pablo Sahli Illanes, Presidente Última Sección río Mapocho

    Francisco Sahli Cruz, Presidente Asociación Canal de Las Mercedes

    Más sobre:Aguas AndinasAguaSeguridad hídrica

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