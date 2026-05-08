SEÑOR DIRECTOR:

Como se mencionó en la carta de Javiera Bellolio, se votará en la Comisión de Familia de la Cámara el proyecto de ley que busca prohibir la gestación subrogada en Chile. Para quienes hemos formado nuestras familias a través de este proceso de reproducción asistida, este debate nos toca directamente.

Resulta preocupante el tono que han instalado el presidente de la Comisión, Juan Irarrázaval, diputado republicano, y la misma Javiera, reduciendo esta realidad a un problema ético abstracto, desconectado de niños, mujeres y familias, con frases como “ponerle precio a los niños”. No solo es inaceptable, sino también una falta de respeto hacia las familias que ya existen en nuestro país. Más aún cuando dentro de la comisión hay diputados que han planteado una alternativa distinta: avanzar en una regulación que proteja derechos. Esa diferencia es relevante, porque define si este debate se aborda con responsabilidad o desde consignas.

En esta discusión hay dos dimensiones a considerar. Por un lado, los niños y niñas, cuyo bienestar debe estar al centro, sin poner en duda su origen. Por otro, las mujeres que han sido gestantes. Muchas de ellas han tomado esta decisión de manera consciente, informada y acompañada y mantienen vínculo con las familias. Es injusto hablar de ellas únicamente desde una lógica de vulneración o cosificación. Negarles capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos tampoco parece compatible con una mirada moderna de derechos.

No compartimos que la respuesta sea prohibir. Chile tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de avanzar en una regulación que proteja, ordene y dé certezas, en lugar de cerrar los ojos frente a una realidad que no va a desaparecer.

Javier Silva Müller

Presidente

Asociación Nuevas Familias