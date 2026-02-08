SEÑOR DIRECTOR:

Cuando se empiezan a hacer los balances al término del período del Presidente Boric, resulta impactante que en prácticamente todos los aspectos se releve que fue un pésimo gobierno.

La economía y sus resultados, que se pueden medir objetivamente con múltiples indicadores, indican que se logró el segundo peor crecimiento desde 1990 (el primer lugar como el peor de todos lo tiene Bachelet 2).

¿Por qué ha pasado esto? Una posible explicación, válida para ambos períodos, es la extrema ideologización de sus políticas económicas, que generaron deterioros en inversión nacional y extranjera, en aspectos laborales, tributarios, y en “permisología”, y que no consideraron lo que de manera pragmática se puede y resulta exitoso hacer.

Pero también se da otro fenómeno muy marcado en el período Boric: la ineficiencia e incapacidad para gestionar.

Cuando asumió esta administración se esperaba una renovación de la política y que mostrarían una forma moderna de gobernar. Una nueva generación que entendíamos era muy ilustrada y con mundo. Pero la realidad es que el grado de mala gestión y descriterios que cada día se dan a conocer nos dejan una dura lección como país: debemos elegir gobiernos capaces no solo de conducir bien al país desde el punto de vista político, sino que también es imprescindible que se elijan en todos los cargos del Estado personas idóneas y éticas, capaces de gestionar eficientemente, porque la ciudadanía no puede seguir esperando.

El próximo gobierno tendrá la gran oportunidad de demostrar que Chile puede volver a hacerlo bien; es urgente.

Varsovia Valenzuela

Ingeniero Comercial