SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Gobiernos capaces

    Por 
    Cartas al director
    Gobiernos capaces Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    SEÑOR DIRECTOR:

    Cuando se empiezan a hacer los balances al término del período del Presidente Boric, resulta impactante que en prácticamente todos los aspectos se releve que fue un pésimo gobierno.

    La economía y sus resultados, que se pueden medir objetivamente con múltiples indicadores, indican que se logró el segundo peor crecimiento desde 1990 (el primer lugar como el peor de todos lo tiene Bachelet 2).

    ¿Por qué ha pasado esto? Una posible explicación, válida para ambos períodos, es la extrema ideologización de sus políticas económicas, que generaron deterioros en inversión nacional y extranjera, en aspectos laborales, tributarios, y en “permisología”, y que no consideraron lo que de manera pragmática se puede y resulta exitoso hacer.

    Pero también se da otro fenómeno muy marcado en el período Boric: la ineficiencia e incapacidad para gestionar.

    Cuando asumió esta administración se esperaba una renovación de la política y que mostrarían una forma moderna de gobernar. Una nueva generación que entendíamos era muy ilustrada y con mundo. Pero la realidad es que el grado de mala gestión y descriterios que cada día se dan a conocer nos dejan una dura lección como país: debemos elegir gobiernos capaces no solo de conducir bien al país desde el punto de vista político, sino que también es imprescindible que se elijan en todos los cargos del Estado personas idóneas y éticas, capaces de gestionar eficientemente, porque la ciudadanía no puede seguir esperando.

    El próximo gobierno tendrá la gran oportunidad de demostrar que Chile puede volver a hacerlo bien; es urgente.

    Varsovia Valenzuela

    Ingeniero Comercial

    Más sobre:Presidente Boriceconomíagobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años
    Negocios

    Feriados en elecciones han significado pérdidas de casi US$900 millones al comercio en últimos seis años

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena
    El Deportivo

    En vivo: la UC de Daniel Garnero recibe a Deportes Concepción en el Claro Arena

    Baja por tres semanas: qué hay detrás de la sorpresiva ausencia de Daniel González en la UC

    En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos
    Cultura y entretención

    Green Day enciende la previa del Super Bowl con un rápido set de éxitos

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria
    Mundo

    México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra