Gratuidad
SEÑOR DIRECTOR:
La edición de ayer hablaba de la gratuidad en carreras técnicas y profesionales, la que en 10 años ha permitido a 485 mil personas titularse. Sería interesante evaluar el costo total del sistema para obtener ese resultado. Puede ser útil para hacerle modificaciones de cara a la próxima década.
Constanza Delgeon
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Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
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