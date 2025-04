SEÑOR DIRECTOR:

Los lamentables hechos acaecidos en el estadio Monumental son un fiel reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad y va más allá de un partido de fútbol en particular.

Se podrá argumentar una gran cantidad de situaciones para explicar lo inexplicable, lo que vemos permanentemente en los estadios de fútbol, sin que nadie tome el toro por las astas y detenga esta escalada de violencia, robos, desmanes y sinvergüenzuras que terminan con aciagos acontecimientos como que dos jóvenes que recién comienzan una vida perezcan por situaciones que aún deben esclarecerse.

Es fácil desde un escritorio analizar lo sucedido, pero quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden, por la seguridad y el buen desarrollo de actividades masivas, lo deben hacer en terreno, asumir las culpas; y no me refiero exclusivamente a la policía, no, sino a todos quienes están relacionados con la actividad.

Quedan muchas preguntas por responder; por ejemplo, si sabían los dirigentes organizadores que habría un “reventón” para ingresar masivamente sin boletos al partido. ¿Se tomaron los recaudos para que no se ingresaran peñascos como los que advertimos y que posibilitaron la entrada a la cancha de enmascarados? ¿Los encargados de la seguridad son guardias o meros acomodadores? ¿Carabineros supo que horas antes, buses de la locomoción colectiva fueron cooptados y desviados de su recorrido?

Podríamos seguir un buen rato, pero conocemos perfectamente las respuestas, porque ocurren con asiduidad, no son hechos aislados y a nadie le llaman la atención; tampoco a los directamente involucrados.

Hay que llorar la muerte de personas para que se conmueva la sociedad completa y se tomen medidas, insuficientes hasta ahora. Pónganse rojos una vez y hagan bien su pega.

Juan Francisco Ortún

Periodista y académico U. Central