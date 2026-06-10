SEÑOR DIRECTOR:

“Hay que preguntarse por qué tan pronto los estudiantes salieron a las calles”, -declaró Lautaro Carmona el domingo.

Tiene razón. Cabe hacerse esa pregunta.

Primero, precisar algo. Quienes lo han hecho no son “los estudiantes”, sino sólo grupos reducidos de estudiantes de extrema izquierda y activistas. No representan al conjunto de los estudiantes; son grupos muy minoritarios.

La explicación que parece sugerir el presidente del PC es que este apuro para ir a la calle revelaría un malestar social que estaría incubando un “estallido social 2.0”. Pero esa tesis resulta poco convincente. Durante el gobierno anterior la educación se deterioró, la inseguridad aumentó, el empleo se debilitó y muchas familias sufrieron dificultades, sin que surgieran movilizaciones relevantes.

En consecuencia, antes que atribuir estas manifestaciones a una supuesta desesperación social, es más razonable verlas como acciones impulsadas por el Partido Comunista y otros grupos de extrema izquierda.

Gerardo Jofré