SEÑOR DIRECTOR:

Conocí a Héctor Noguera en los pasillos de la Universidad Mayor, donde su visión clara y comprometida sobre la importancia de las artes en la formación integral de las personas lo llevó siempre a participar en procesos de creación y enseñanza, impulsando con convicción la conformación de nuestra Facultad de Artes.

En su despedida, es importante expresar que su huella permanecerá viva en cada espectador que vibró con sus personajes, en cada estudiante que recibió sus comentarios después de un examen y en cada profesional con quien compartió su pasión por crear.

Nunca olvidaremos su generosidad al enseñar, su capacidad de llevar el teatro a cada rincón de Chile y su inquebrantable compromiso con la visibilización y defensa del rol esencial de la cultura en nuestras vidas.

Guillermo Bravo Silva

Presidente del Comité para las Artes

Universidad Mayor