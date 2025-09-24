Iglesia San Francisco de Borja
SEÑOR DIRECTOR:
Han pasado seis años desde el mal llamado “estallido social” y la Iglesia Francisco de Borja, antiguo templo de Carabineros, sigue destruida y olvidada en pleno Santiago. Resulta inaceptable que un monumento nacional permanezca en ruinas sin que las autoridades hagan nada por restaurarlo.
No hablamos sólo de un edificio: es un símbolo de la fe, de historia y de tradición. Mantenerlo así es una señal de abandono del patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro país.
Chile necesita gestos de reparación, no de indiferencia. ¿Qué esperan las autoridades para actuar?
Iván Olguín
