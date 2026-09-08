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    Cartas al Director

    Impulso lector

    Por 
    Cartas al director
    SANTIAGO - CHILE - EDUCACION PREESCOLAR - EDUCACION PARVULARIA - JARDIN INFANTIL - NIOS DIBUJANDO - APRESTO

    SEÑOR DIRECTOR:

    La Agencia de la Calidad de la Educación presentó “Impulso Lector”, instrumento que se aplicará a nivel nacional a 278 mil estudiantes de segundo básico y evaluará habilidades precursoras de la lectura, comprensión y fluidez, con el fin de identificar a quienes requieren apoyos adicionales. La iniciativa constituye un avance significativo para el país, pero también abre una pregunta: si queremos que todas las niñas y niños lean comprensivamente en 2° básico, ¿por qué esperar hasta ese momento para saber cómo avanzan las habilidades?

    Desde nuestra experiencia, sabemos que la trayectoria hacia la lectura comienza en la educación parvularia, con el desarrollo del lenguaje oral, el vocabulario, la comprensión y la conciencia de los sonidos. Si esas habilidades se desarrollan desde los primeros años, es necesario conocer oportunamente cómo avanzan, mediante instrumentos pertinentes para la edad.

    “Impulso Lector” abre la discusión sobre la necesidad de evaluar el desarrollo del lenguaje desde la educación parvularia, para saber a tiempo cómo están llegando las niñas y niños a la educación básica. No se trata de adelantar la escolarización ni de establecer rankings, sino de detectar tempranamente las brechas, orientar las prácticas pedagógicas y entregar apoyos oportunos. Si aspiramos a que todos lean comprensivamente en 2° básico, debemos actuar mucho antes.

    María de la Luz González

    Directora ejecutiva

    Fundación Educacional Oportunidad

    Más sobre:Educación parvulariaEvaluacionesHabilidades

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