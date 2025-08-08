Incongruencia democrática y presidenciables

SEÑOR DIRECTOR:

“96% apoya cambios y 71% atribuye estancamiento a la falta de acuerdos políticos”, leía en un titular de su diario esta semana, en referencia a la reforma en salud. “Acuerdos” fue precisamente lo que amplias mayorías exigieron -según las encuestas- durante ambos procesos constitucionales. Y mire cómo nos fue: por falta de ellos, fracasamos.

A pesar de esto, los candidatos y partidos que hoy lideran la carrera presidencial han representado, de manera sostenida, una aproximación a la política contraria a la que demanda la ciudadanía. No solo en los procesos constitucionales, sino en innumerables otras instancias.

Cuesta entender nuestra inconsistencia. Y así también digerir que estemos -una vez más- encaminados a una segunda vuelta de estas características. Desalentador.

Diego Undurraga F.

Ingeniero civil