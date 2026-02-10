“Ismos” versus “porno”

SEÑOR DIRECTOR:

Muchos personeros progobierno han manifestado su aprensión por la eventual batalla cultural que podrían significar las palabras del Presidente electo, José Antonio Kast, en Bruselas, referidas a los “ismos” que dominan la esfera pública: feminismo ideológico, ambientalismo, animalismo e indigenismo radical.

Curiosamente, los tales han guardado respetuoso silencio ante el reciente festival pornográfico realizado en Valparaíso, financiado con fondos públicos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Habrá una muestra más clara de pervertir la cultura nacional?

Miguel A. Vergara Villalobos