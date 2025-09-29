SEÑOR DIRECTOR:

Daniel Matamala en su columna acusa que los candidatos de derecha actuaron como jefes de barra al poner dudas o rechazar su apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU. Acusa que “por miedo a la reacción de sus partidarios, y por atizar discordias internas, pusieron la política de la rencilla y el codazo por encima de los intereses permanentes del país”. Acusa que no les importa la posición internacional del Estado de Chile.

Daniel Matamala olvidó, en su reflexión, que en 2019 Chile era sede de la APEC y la COP25 y que ante estos eventos, la oposición de ese entonces, que hoy es gobierno, no le importó la posición internacional del Estado de Chile, sino que optó por azuzar a los militantes más radicales y con ello la violencia callejera.

Daniel Matamala olvida u omite que ninguno de los líderes de la actual coalición se mostró como estadista, sino como jefes de una barra de hooligans. El propio actual Presidente validaba las barricadas. Lo irónico es que a pesar de esa tremenda mezquindad, llegó a ser jefe de Estado.

Jorge Gómez Arismendi

Investigador senior FPP