Metro inaugura puertas en andén de San Pablo: sistema se aplicará en otras cinco estaciones este año

Para mejorar la frecuencia y reducir retrasos. Con esa premisa, el Ministerio de Transportes y Metro de Santiago dieron el vamos este lunes a la marcha blanca del sistema de puertas en el andén de estación San Pablo, en la Línea 1.

Las obras comenzaron en diciembre de 2025 y se desarrollaron de forma continua sin interrumpir el servicio habitual de Metro. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, destacó que los trabajos se efectuaron principalmente en las noches.

El objetivo, según explicaron las autoridades, es extender la medida en toda la Línea 1, considerando que las líneas 3 y 6 ya cuentan con puertas en sus andenes. De momento, la estación Neptuno tiene un 50% de avance, puesto que ya están instaladas las puertas en un solo sentido de la vía.

Según el cronograma de ejecución, este 206 serán seis las estaciones que quedarán habilitadas con el sistema de puertas. “Desde San Pablo hasta Alberto Hurtado“, especificó el biministro De Grange.

“El objetivo es mejorar la frecuencia, la estabilidad del servicio y sobre todo la seguridad de cara a los pasajeros que usan diariamente el Metro de Santiago y que representan un 40% del total de pasajeros del sistema”, indicó.

De acuerdo a los registros de Metro, actualmente cerca del 70% de las interrupciones de servicio en Línea 1 tienen su origen en incidentes o factores externos, como la presencia de personas en la vía, la caída de objetos o ingresos indebidos a la zona de circulación de trenes .

Este sistema -según especificaron las autoridades- permitirá reducir incidentes asociados a esos factores.

El biminstro dijo esperar que en 2028 “estén el 100% de las estaciones de la Línea 1 habilitadas con este sistema”.

Para cumplir esa meta, las autoridades informaron que en las próximas semanas se incorporará un segundo equipo especializado de instalación, lo que permitirá acelerar el ritmo de ejecución de las obras en Línea 1.

Al respecto, el gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, explicó que “se trata de una obra de alta complejidad técnica que hemos ejecutado manteniendo la operación de la línea, gracias a equipos especializados que trabajan principalmente durante la noche”.

Por su parte, el presidente del Directorio de Metro, Patricio Rey, especificó que “el proyecto considera una inversión de USD 187,7 millones y forma parte del Plan de Modernización de Líneas Convencionales, que contempla una inversión superior a USD 1.200 millones. Una labor que nos tiene muy contentos por elevar el estándar de servicio y que se complementa con el proyecto de mejoramiento de las estaciones”.