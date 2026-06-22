SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro inaugura puertas en andén de San Pablo: sistema se aplicará en otras cinco estaciones este año

    De acuerdo al cronograma de ejecución, para 2028 toda la Línea 1 contaría con el sistema de puertas en andenes, el que busca reducir incidentes asociados a factores externos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Para mejorar la frecuencia y reducir retrasos. Con esa premisa, el Ministerio de Transportes y Metro de Santiago dieron el vamos este lunes a la marcha blanca del sistema de puertas en el andén de estación San Pablo, en la Línea 1.

    Las obras comenzaron en diciembre de 2025 y se desarrollaron de forma continua sin interrumpir el servicio habitual de Metro. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, destacó que los trabajos se efectuaron principalmente en las noches.

    El objetivo, según explicaron las autoridades, es extender la medida en toda la Línea 1, considerando que las líneas 3 y 6 ya cuentan con puertas en sus andenes. De momento, la estación Neptuno tiene un 50% de avance, puesto que ya están instaladas las puertas en un solo sentido de la vía.

    Según el cronograma de ejecución, este 206 serán seis las estaciones que quedarán habilitadas con el sistema de puertas. “Desde San Pablo hasta Alberto Hurtado“, especificó el biministro De Grange.

    “El objetivo es mejorar la frecuencia, la estabilidad del servicio y sobre todo la seguridad de cara a los pasajeros que usan diariamente el Metro de Santiago y que representan un 40% del total de pasajeros del sistema”, indicó.

    De acuerdo a los registros de Metro, actualmente cerca del 70% de las interrupciones de servicio en Línea 1 tienen su origen en incidentes o factores externos, como la presencia de personas en la vía, la caída de objetos o ingresos indebidos a la zona de circulación de trenes.

    Este sistema -según especificaron las autoridades- permitirá reducir incidentes asociados a esos factores.

    El biminstro dijo esperar que en 2028 “estén el 100% de las estaciones de la Línea 1 habilitadas con este sistema”.

    Para cumplir esa meta, las autoridades informaron que en las próximas semanas se incorporará un segundo equipo especializado de instalación, lo que permitirá acelerar el ritmo de ejecución de las obras en Línea 1.

    Al respecto, el gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, explicó que “se trata de una obra de alta complejidad técnica que hemos ejecutado manteniendo la operación de la línea, gracias a equipos especializados que trabajan principalmente durante la noche”.

    Por su parte, el presidente del Directorio de Metro, Patricio Rey, especificó que “el proyecto considera una inversión de USD 187,7 millones y forma parte del Plan de Modernización de Líneas Convencionales, que contempla una inversión superior a USD 1.200 millones. Una labor que nos tiene muy contentos por elevar el estándar de servicio y que se complementa con el proyecto de mejoramiento de las estaciones”.

    Más sobre:MetroSantiagoPuertasAndenesEstacionesSan Pablo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Exasesor de política migratoria de gobierno de Piñera critica “alarma masiva” por caso de niños haitianos

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Lo más leído

    1.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    2.
    PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados: “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”

    PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados: “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”

    3.
    Finaliza juicio por corrupción en la Corporación Municipal de La Serena: Fiscalía estima defraudación en $760 millones

    Finaliza juicio por corrupción en la Corporación Municipal de La Serena: Fiscalía estima defraudación en $760 millones

    4.
    Marisol Peña y libelo contra exministro Grau: “Leo las 60 páginas de acusación y no veo que tenga mérito jurídico”

    Marisol Peña y libelo contra exministro Grau: “Leo las 60 páginas de acusación y no veo que tenga mérito jurídico”

    5.
    Alcalde de Independencia advierte dificultades y riesgos en búsqueda de menores haitianos: “Debió haber sido confidencial y poco pública”

    Alcalde de Independencia advierte dificultades y riesgos en búsqueda de menores haitianos: “Debió haber sido confidencial y poco pública”

    6.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Austria en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Irak en TV y streaming

    Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

    Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar
    Negocios

    Caso Audios: Álvaro Jalaff queda con firma mensual tras rebaja de medida cautelar

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    La reconversión energética de Europa que abre oportunidades para Chile en hidrógeno verde y minerales críticos

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio
    El Deportivo

    Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio

    Duró apenas tres meses: Gustavo Álvarez deja la banca de San Lorenzo

    Argentina de Messi y Francia de Mbappé van por la clasificación: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes
    Cultura y entretención

    Al Di Meola regresa a Chile para presentarse en el Nescafé de las Artes

    Exposición del artista Fernando Soro se presenta en el Centro de Extensión Santiago de la UTalca

    Libro reúne trayectoria crítica de Patricia Espinosa sobre la poesía de mujeres de las últimas décadas

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa
    Mundo

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Francia restringe el consumo de alcohol en público en zonas de “alerta roja”, mientras la ola de calor derrite a Europa

    Starmer anuncia su dimisión tras 717 días: es el sexto primer ministro en dejar el cargo en la última década

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago