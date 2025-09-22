Juventud en el ámbito laboral

Según la superintendencia, el 80% del alumnado está en planteles sólidos y con su gestión acreditada.

SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en el trimestre abril-junio el desempleo juvenil alcanzó el 21,6%, lo que representa un alza de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado.

¿Qué se puede hacer, entonces, con esta cifra y esta alza, para mejorar las proyecciones y esperanzas de las nuevas generaciones en el ámbito laboral?

Albert Einstein decía que “Nada sucede hasta que algo se mueve”. ¿Serán nuestros presidenciables capaces de provocar ese movimiento?

Harry Grayde

Generation Chile