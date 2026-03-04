SEÑOR DIRECTOR:

El traspaso de las funciones de un gobierno a otro es esencial para asegurar la continuidad de las tareas del Estado. Estas labores críticas trascienden las ideologías porque son esenciales para el país, algo que todos los presidentes han comprendido, pese a las diferencias con sus antecesores.

La decisión del Presidente electo de suspender las bilaterales, acusando al Presidente Boric de faltar a la verdad, es irresponsable. No solo porque luego se supo que efectivamente había conocido sobre el cable, también porque un Presidente que no prioriza las necesidades de las familias por encima de la pelea chica, pone en juego a Chile.

Al margen de la controversia, todo sugiere que se trata de un estilo del gobierno entrante: construir una polémica, descalificar a sus oponentes y, si las cosas no salen como esperaban, abrir una nueva polémica. Reconocer errores no parece opción. Así, en vez de discutir cómo afecta nuestra economía y a nuestra conectividad el cable, estamos hablando sobre la polémica.

Este estilo confrontacional rinde en la oposición. Pero en el gobierno es un riesgo. Un Presidente que no asume que su tarea es conducir el país, dialogando con todos y asegurando la continuidad de las tareas del Estado no cuenta con las habilidades más importantes para presidir: liderazgo y responsabilidad.

Con equipos sin mayor experiencia, la decisión de Kast no solo polariza, sino que daña a su gobierno. En vez de trabajar desde el primer día, asegurando la implementación de leyes como seguridad municipal o cuidados, el gobierno “de emergencia” tendrá que partir por lo básico. No se ve mucha urgencia para trabajar por la seguridad o la economía.

El problema es que, como mandatario, el daño a su gobierno es también un daño a todos quienes esperan respuestas del Estado. Por eso, preocupa Kast y la irresponsabilidad como política.

Constanza Schönhaut