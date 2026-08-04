La casa de la memoria que no fue

SEÑOR DIRECTOR:

Hay escenas que duelen más por lo que simbolizan que por lo que muestran. Ver los muebles, los libros, la vajilla y los objetos cotidianos del hogar del expresidente Patricio Aylwin ofrecidos en una venta de garage produce una de esas tristezas difíciles de explicar.

Resulta inevitable preguntarse cómo un país que tanto habla de memoria no fue capaz de preservar un espacio que permitiera conocer la dimensión humana de uno de sus presidentes más relevantes. No se trata de rendir culto a una figura política ni de convertir una casa en un santuario. Se trata de comprender que las democracias también construyen identidad conservando los lugares donde vivieron quienes marcaron su destino.

Alessandro Bottino