La economía ya lo entendió, el debate público lo esta pensando
SEÑOR DIRECTOR:
Durante años, la educación técnico-profesional fue vista como una opción secundaria. Hoy concentra cerca del 45% de la matrícula de pregrado en Chile, impulsada por estudiantes que buscan programas más cortos, flexibles y conectados con sectores que sí están generando empleo.
Las cifras son claras: muchas carreras técnicas muestran altas tasas de inserción laboral y permiten alcanzar ingresos competitivos al primer año de titulación, en áreas clave para el funcionamiento del país como salud, energía, logística, tecnología e industria.
No se trata de una moda, sino de una señal estructural del mercado laboral. La formación técnica no es un plan alternativo: es una respuesta directa a las necesidades productivas de nuestro país.
La economía ya tomó una posición, ha llegado el minuto que el debate público también lo haga.
María José Gutiérrez
Directora ejecutiva Grupo Enovus
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.