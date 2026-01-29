La economía ya lo entendió, el debate público lo esta pensando

SEÑOR DIRECTOR:

Durante años, la educación técnico-profesional fue vista como una opción secundaria. Hoy concentra cerca del 45% de la matrícula de pregrado en Chile, impulsada por estudiantes que buscan programas más cortos, flexibles y conectados con sectores que sí están generando empleo.

Las cifras son claras: muchas carreras técnicas muestran altas tasas de inserción laboral y permiten alcanzar ingresos competitivos al primer año de titulación, en áreas clave para el funcionamiento del país como salud, energía, logística, tecnología e industria.

No se trata de una moda, sino de una señal estructural del mercado laboral. La formación técnica no es un plan alternativo: es una respuesta directa a las necesidades productivas de nuestro país.

La economía ya tomó una posición, ha llegado el minuto que el debate público también lo haga.

María José Gutiérrez

Directora ejecutiva Grupo Enovus