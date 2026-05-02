La educación debe ser el lugar de los consensos

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto de los oficios del Ministerio de Hacienda a Educación para orientar la formulación del presupuesto 2027, y pese a las posteriores aclaraciones de las autoridades, es importante dimensionar lo que estaría en juego si se cumplieran todas las orientaciones señaladas originalmente. La propuesta sugiere descontinuar o reducir en un 63% los programas del Mineduc. Esto implica un recorte de $2,2 billones (14% del total), lo que afecta el derecho a la educación y a los aprendizajes de niños y niñas. No es razonable, incluso bajo restricciones fiscales, desfinanciar la educación pública y subvencionada que representa al 90% de los estudiantes del país.

El compromiso del Presidente Kast debe ser con más recursos y eficiencia, para seguir avanzando hacia una educación equitativa y de mayor calidad para niñas y niños. La educación es y debe seguir siendo una política de Estado.

Alejandro Carrasco, Susana Claro, Javier González, Verónica López, Claudia Matus, Carmen Montecinos, Juan Pablo Valenzuela

Fac. de Educación PUC, Instituto MISTRALL PUC, , SUMMA y presidente Consejo Agencia de Calidad de la Educación, EduInclusiva PUCV, Centro Justicia Educacional UC, Centro Líderes Educativos PUCV, CIAE U. de Chile, respectivamente.