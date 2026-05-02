La educación debe ser el lugar de los consensos
SEÑOR DIRECTOR:
Respecto de los oficios del Ministerio de Hacienda a Educación para orientar la formulación del presupuesto 2027, y pese a las posteriores aclaraciones de las autoridades, es importante dimensionar lo que estaría en juego si se cumplieran todas las orientaciones señaladas originalmente. La propuesta sugiere descontinuar o reducir en un 63% los programas del Mineduc. Esto implica un recorte de $2,2 billones (14% del total), lo que afecta el derecho a la educación y a los aprendizajes de niños y niñas. No es razonable, incluso bajo restricciones fiscales, desfinanciar la educación pública y subvencionada que representa al 90% de los estudiantes del país.
El compromiso del Presidente Kast debe ser con más recursos y eficiencia, para seguir avanzando hacia una educación equitativa y de mayor calidad para niñas y niños. La educación es y debe seguir siendo una política de Estado.
Alejandro Carrasco, Susana Claro, Javier González, Verónica López, Claudia Matus, Carmen Montecinos, Juan Pablo Valenzuela
Fac. de Educación PUC, Instituto MISTRALL PUC, , SUMMA y presidente Consejo Agencia de Calidad de la Educación, EduInclusiva PUCV, Centro Justicia Educacional UC, Centro Líderes Educativos PUCV, CIAE U. de Chile, respectivamente.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.