La eficiencia también necesita recursos

SEÑOR DIRECTOR:

El director de Fonasa en su carta sostiene que la eficiencia y los derechos en salud no son conceptos incompatibles. Coincidimos. Las enfermeras y enfermeros sabemos mejor que nadie que los recursos públicos deben utilizarse con responsabilidad. Lo hacemos diariamente en hospitales que enfrentan alta demanda, escasez de personal y crecientes necesidades de atención.

Sin embargo, la eficiencia no puede transformarse en la respuesta automática cada vez que se discuten los problemas financieros de la salud pública. Gestionar mejor siempre es necesario, pero existe un límite evidente: no es posible exigir indefinidamente más prestaciones, más productividad y más cobertura con menos recursos.

Los equipos de salud llevamos años sosteniendo el sistema gracias a esfuerzos extraordinarios de gestión, reorganización y compromiso. Pero ninguna mejora administrativa reemplaza la falta de financiamiento. Cuando se restringen gastos esenciales o se postergan inversiones, las consecuencias terminan afectando la atención de las personas.

La salud pública necesita eficiencia, transparencia y control del gasto. Pero también requiere recursos suficientes para responder a las necesidades de millones de usuarios. Porque la eficiencia permite administrar mejor los recursos existentes; no tiene la capacidad de crear aquellos que faltan.

Gonzalo Ortiz

Vicepresidente Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile