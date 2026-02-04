La migración en la demografía de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El INE publicó hace unos días las nuevas proyecciones de población de Chile hasta 2070. Y en ellas observemos qué puede ocurrir a 2035, es decir, en solo 15 años más. Más allá de esa fecha es difícil afirmar resultados, más aún si el lábil componente migratorio será fundamental en nuestra alicaída demografía. Por ello, el INE actualizará estas estimaciones cada cinco años. Los factores de los cambios poblacionales son los nacimientos, las muertes y el saldo migratorio internacional.

Veamos qué nos dicen estas proyecciones considerando el año 2000, el 2026 y el 2035 (mediano plazo).

La población actual supera apenas los 20 millones de personas. La fecundidad muestra que si en el 2000 esta tasa era de 2,02 hijos por mujer, hoy es de 0,92, y en 2035 sería de 0,81. El desplome es vertiginoso. Nuestra esperanza de vida aumenta sostenidamente: entre el 2000 y 2035 habremos ganado siete años. Viviremos hasta los 84 años. Con ello, llega el envejecimiento; y si en el 2000 el 7,7% de las personas tenía más de 65 años, en 2035 será el 20,2%.

El crecimiento demográfico anual en el 2000 era de un 1,18%; hoy es de 0,53% y en 2035 se prevé negativo, con un –0,1%.

Actualmente, el incremento vegetativo y el por migración son equivalentes. Hacia 2035, el aumento natural será negativo, con –2%, y el saldo migratorio positivo, con 0,19%.

Nuestro crecimiento poblacional dependerá de la migración. Por ello, es de alta relevancia una visión migratoria que conjugue la atractividad, la selectividad y la regularidad con una visión abierta a la integración social.

La demografía, la sociedad y la cultura deben darse la mano y pensar en el Chile del futuro.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología