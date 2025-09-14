SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Las dudas que deja Jara

Por 
Cartas al director
Las dudas que deja Jara

SEÑOR DIRECTOR:

En el debate presidencial de Chilevisión, Jeannette Jara decidió no responder a los emplazamientos que le hizo Johannes Kaiser. Es difícil su postura, toda vez que se trata de un espacio que, precisamente, busca que los candidatos respondan las preguntas de los periodistas y de los otros candidatos para que la ciudadanía pueda conocer detalladamente las propuestas de quienes aspiran a la Presidencia de la República.

A pesar de la intención de Jeannette Jara de no responder estas preguntas, son dos temas que sin duda van a quedar pendientes para las próximas instancias porque son de suma relevancia.

El primero es respecto a la seguridad social. Según estimaciones, hay cerca de 533 mil extranjeros que están afiliados a Fonasa, pero que no cotizan un solo peso. Esto da cuentas de una situación bastante insostenible y la autoridad, o quien aspira a serlo, no puede desentenderse. Esta situación, más el drama de las licencias falsas, ponen continuamente en jaque a nuestro sistema de salud.

Lo segundo es respecto a su propuesta de ingreso mínimo de 750 mil pesos. Fue su propio encargado programático quien descartó esta iniciativa por problemas serios en su financiamiento. Que los demás candidatos le pregunten sobre esto no es una locura, es un mínimo de seriedad especialmente en tiempos de estrechez fiscal y donde los recursos se debieran cuidar con mayor recelo.

Los candidatos pueden evadir temas por un tiempo, pero no pueden hacerlo todo el tiempo. No sólo no es sostenible mantenerse en silencio, sino que tampoco es serio con los chilenos.

José Francisco Lagos

Director ejecutivo Instituto Res Publica

Más sobre:debate presidencialJeannette JaraJohannes Kaiser

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022

Tras incursiones de Rusia: Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

Venezuela advierte de “una respuesta” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

Cierran estación de Metro tras convocatoria de hinchas azules para celebrar victoria ante Colo Colo por la Supercopa

Ataque de disidencias de las FARC deja un policía muerto y al menos seis heridos en Colombia

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022
Chile

Cuidados paliativos: 12 mil personas los reciben este año en el sistema público y cifra va en constante alza desde 2022

Cierran estación de Metro tras convocatoria de hinchas azules para celebrar victoria ante Colo Colo por la Supercopa

Investigan hallazgo de restos humanos a las orillas del río Biobío en Nacimiento

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

En medio de la Copa Davis: barristas de la U protagonizan incidentes fuera del Estadio Nacional
El Deportivo

En medio de la Copa Davis: barristas de la U protagonizan incidentes fuera del Estadio Nacional

Daniel Núñez debuta en Copa Davis y le da el cuarto punto a Chile frente a Luxemburgo

Igualdad en Rosario: un gol olímpico de Ángel Di María corta la racha de victorias del Boca Juniors de Carlos Palacios

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

Israel ataca rascacielos en Ciudad de Gaza mientras Marco Rubio inicia visita para reiterar el apoyo de EE.UU. a Netanyahu
Mundo

Israel ataca rascacielos en Ciudad de Gaza mientras Marco Rubio inicia visita para reiterar el apoyo de EE.UU. a Netanyahu

Tras incursiones de Rusia: Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

Venezuela advierte de “una respuesta” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté