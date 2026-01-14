Las vacunas salvan vidas

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando la prestigiosa revista de difusión médica The Lancet Infectious Diseases destacó en 2025 el gran logro de Chile de haber llevado a cero las muertes de niños y la reducción de hospitalizaciones en un 80% por virus sincicial gracias a la inmunización con Nirsevimab, lo que está detrás es el fruto de años de planes de vacunación por esa y otras enfermedades en nuestro país.

Viruela, poliomielitis, sarampión, rubeola, difteria o tos convulsa, son solo algunas de las enfermedades eliminadas o muy contenidas gracias a las vacunas, luego de décadas de esfuerzo de educación a las familias y de planes nacionales obligatorios de inmunización, apalancados en evidencia científica.

Por ello resulta particularmente complejo que en Estados Unidos se elimine la obligatoriedad de seis tipos de vacunas. El impacto sobre la percepción de riesgo en las familias de otros países es aún incierto, lo que obliga a que tanto las sociedades científicas como las autoridades sanitarias redoblemos esfuerzos para defender con evidencia las vacunas que salvan vidas. Los brotes de enfermedades como el sarampión, que ya están registrándose en Estados Unidos, demuestra lo dañino de estas nuevas corrientes antivacunas, a un costo de absurdas, terribles y probablemente evitables muertes de niños.

Jorge Carrasco

Presidente Sociedad Chilena de Pediatría