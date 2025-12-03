Levantar el nivel

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente debate presidencial, en el contexto del próximo proceso electoral, ha tomado un tono excesivamente confrontacional, cayendo en una dinámica de descalificaciones y la conocida “pelea chica”. Esto invita a una reflexión necesaria: ¿es realmente esta la forma de hacer política que queremos los chilenos?

Hoy más que nunca el país requiere decisiones concretas, firmes y responsables, no discusiones estériles que poco aportan al bienestar ciudadano ni a la construcción de acuerdos.

Rodrigo Plá von Chrismar

Cientista político