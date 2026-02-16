SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la carta del señor Carlos Larravide, del Automóvil Club de Chile, considero necesario hacer una precisión.

Durante los tres años en que se trabajó el proyecto de Ley Jacinta, fue prácticamente inexistente el aporte visible del Automóvil Club. A mí juicio, ello no es casual, sino que responde a evidentes conflictos de interés.

Los socios del Automóvil Club pagan un seguro denominado “seguro de vida del conductor”, cuyo costo es aproximadamente cinco veces superior al del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), y que ofrece coberturas muy similares. Asimismo, la institución está vinculada a cursos de conducción y otras actividades que, bajo esta nueva normativa, deberán elevar sus estándares de seguridad y exigencia.

Por lo mismo, resulta legítimo preguntarse si las observaciones formuladas obedecen realmente a una preocupación por la seguridad vial o a la defensa de intereses propios.

Max Schnitzer Echeverría

Impulsor Ley Jacinta