Licencias médicas: indolencia de las autoridades

SEÑOR DIRECTOR:

En mayo la Contraloría detectó que 25 mil funcionarios habían salido del país mientras estaban con licencia médica. El martes la Superintendencia de Seguridad Social informó que 80 mil trabajadores del sector privado habían cometido la misma falta. ¿De qué otro escándalo nos tendremos que enterar para que el Senado tramité el proyecto de ley ingresado en julio? ¿Qué se necesita para que el gobierno le ponga urgencia a su discusión?

Pablo Eguiguren F.

Director de Políticas Públicas de LyD