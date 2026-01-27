Los desafíos de Quiroz en Hacienda
SEÑOR DIRECTOR:
Jorge Quiroz asumirá Hacienda con un diagnóstico claro y un ideario pro mercado explícito: simplificación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. El objetivo es ambicioso y, al mismo tiempo, políticamente complejo. Reducir impuestos corporativos, terminar con la permisología y reducir de manera significativa el gasto público no es solo una ecuación técnica, sino un problema de economía política.
Quiroz enfrentará un Congreso fragmentado y díscolo, con actores impredecibles, desde Kaiser y sus parlamentarios, hasta Parisi, Jiles y el PDG, además de gremios del Estado con alto poder de veto. El desafío, entonces, no es solo “ajustar”, sino hacerlo con gradualidad y secuencialidad, de modo que las reformas sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y si la economía no despega significativamente como se prometió, teniendo a favor incluso la mejoría del clima empresarial con Kast, la percepción ciudadana puede tornarse rápidamente adversa.
La credibilidad fiscal se construye con realismo y las próximas cifras del déficit fiscal 2025 (magras en todo caso) serán el punto de partida inicial de la economía bajo Kast y un momento para ajustar expectativas y proyecciones.
Francisco Castañeda
Profesor titular, Universidad Central de Chile
