Más allá de la tasa de desempleo

SEÑOR DIRECTOR:

La tasa de desempleo, hoy en 9,5%, su nivel más alto desde julio de 2021, cuenta solo una parte de la historia laboral del país. El INE acaba de sumar una dimensión clave: la duración del desempleo. Los datos son elocuentes: 184.033 personas llevan al menos doce meses buscando trabajo, un 18,8% del total de desocupados, y el tiempo promedio de búsqueda llega a 8,1 meses, el mayor registro no pandémico de la serie. En 2014 los desocupados de larga duración eran apenas 10%; hoy bordean el 20%.

Esta distinción importa porque no es lo mismo un desempleo friccional —quien encuentra trabajo en semanas— que uno estructural y prolongado. Aquí opera la histéresis: mientras más tiempo pasa una persona fuera del mercado laboral, más se erosionan sus habilidades, redes y hábitos productivos, reduciendo su empleabilidad futura. El desempleo deja de ser transitorio y se convierte en una cicatriz permanente.

Medir la duración no es un dato accesorio: permite distinguir un mercado que rota sanamente de uno que atrapa a un segmento creciente de trabajadores. Este flagelo exige políticas focalizadas y pertinentes para este segmento de la población.

Rodrigo Montero

Decano

Facultad Administración y Negocios

Universidad Autónoma de Chile