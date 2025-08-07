Más propuestas, menos encuestas

SEÑOR DIRECTOR:

Después del vendaval de encuestas que estamos sufriendo, me pregunto si estamos frente a una carrera presidencial o a un reality muy caro y de dudoso gusto.

Semanal, quincenal o mensualmente, agoreros dan cuenta de números que no pocas veces parecen más dibujados que producto de estudios acuciosos. En contraposición, lo que faltan son propuestas que vayan más allá de los titulares. Y si bien es cierto que aún falta mucho para el inicio formal de la campaña, da la impresión que la definición de quién llegará a la papeleta de diciembre será más por simpatía, que por convicción.

Daniel Zapata Zapata