Mentiras y medias verdades

Por 
SEÑOR DIRECTOR:

Paula Walker (09 de octubre) plantea que no es lícito “afectar la discusión democrática a partir de noticias falsas, hechos alterados o datos imposibles de verificar”. Y cita un informe de Naciones Unidas que indica que aquello, además de minar la confianza en las instituciones públicas y exacerbar las divisiones sociales, crea “un terreno fértil para que florezcan el populismo y el autoritarismo”.

Hasta ahí es difícil no concordar con la columnista. Solo que los ejemplos con los que fundamenta su posición se refieren exclusivamente a la oposición, ignorando por completo la difusión de similares o peores falsedades por parte del oficialismo; y ni hablar cuando fueron oposición. El gobierno es presentado tácitamente como un solitario e incomprendido luchador contra las noticias falsas.

En definitiva, no solo las mentiras sino también las medias verdades son dañinas para la democracia.

Miguel A. Vergara V.

