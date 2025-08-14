SEÑOR DIRECTOR:

Frente a la nota publicada el 6 de agosto, en la que algunos militantes de Renovación Nacional de la comuna de La Florida me describen como “octubrista” por mi participación en la Convención Constitucional de 2021, siento el deber de referirme, no sólo para aclarar, sino para invitar a una reflexión sobre lo que significa aprender de la experiencia y servir con honestidad.

Mi decisión de postular a la Convención nació en un momento histórico, en el que Chile entero -desde distintos sectores- buscaba respuestas a un malestar que aún resuena. Lo hice como abogada y dirigente social. Convencida de que el diálogo técnico y responsable podía encauzar demandas legitimas de millones de chilenos. En ese entonces, como muchos, creí que la plurinacionalidad y otras ideas emergentes eran caminos válidos hacia una sociedad más justa.

Pero la sabiduría está en tener el valor de rectificar cuando la realidad del presente nos enseña algo nuevo. El tiempo me ha demostrado que las urgencias de hoy, como la seguridad, la salud o las pensiones son las necesidades y preocupaciones de los chilenos y chilenas.

Quiero ser clara. Nunca he ocultado mi independencia política. No milito ni he militado en partidos de izquierda, y hoy, en mi calidad de precandidata a diputada independiente en la lista de Renovación Nacional, sigo sosteniendo una visión centrada en las personas más que en las ideologías de distintos sectores. Apoyo las ideas que benefician a todos, sean de derecha o de izquierda.

No creo en etiquetas simplistas, sino en el trabajo con convicción, austeridad y transparencia, al servicio de quienes representamos. A quienes me interpelan con etiquetas les digo: Chile no necesita guerreros ideológicos; necesita servidores públicos capaces de anteponer el bien común, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.

Invito a tener una mirada hacia el futuro, con soluciones reales, diálogo sin prejuicios y una gestión que ponga en el centro a quienes más lo necesitan.

Paola Romero Llanos

Abogada – Dirigenta Social

Precandidata a diputada, Distrito 12