Mucho más que una elección

Estas son las cinco carreras más demandas en el país: uno de cada tres alumnos las elige

SEÑOR DIRECTOR:

Durante años hemos creído que elegir una carrera y dónde estudiarla definiría de manera determinante quiénes seríamos el resto de nuestra vida.

A los miles de jóvenes que esta semana postulan a la educación superior, vale la pena decirles que esta elección no los define. Vivirán más, trabajarán durante más años y, con alta probabilidad, cambiarán varias veces de rumbo. Ningún puntaje ni una decisión tomada en esta etapa de sus vidas fija hoy el futuro.

Lo que sí marca la diferencia es el esfuerzo sostenido, la capacidad de adaptarse, de seguir aprendiendo y de volver a intentarlo cuando sea necesario.

El futuro no se elige una sola vez. Se construye todos los días.

María José Gutiérrez

Grupo Educacional Enovus