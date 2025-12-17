SUSCRÍBETE POR $1100
    Nace el nuevo eje austral

    Por 
    Cartas al director
    Javier Milei y José Antonio Kast

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reunión entre Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, marca un punto de inflexión que va más allá de una simple visita protocolar; es la consolidación de un eje político que busca redefinir la relación bilateral bajo la premisa de libre mercado y la defensa de la libertad.

    La visión compartida por ambos mandatarios sugiere que nuestros países están listos para convertirse en un corredor de libre mercado, seguridad jurídica y apertura comercial hacia el Pacífico y el Atlántico.

    Lo que hoy presenciamos es la formación de un “Eje Austral” que prioriza tres pilares fundamentales: 1)Seguridad compartida: El combate al crimen transnacional y el control migratorio como base para la estabilidad social; 2) Soberanía energética y minera: La coordinación en la explotación de recursos estratégicos como el litio y el cobre, posicionando a la región no solo como exportadora de materias primas, sino como un socio confiable para las potencias occidentales; 3) Desregulación transfronteriza: La intención de reducir la burocracia en los pasos fronterizos y potenciar la infraestructura binacional.

    La verdadera potencialidad de esta alianza reside en su capacidad de cambiar la agenda regional. Durante años, los foros internacionales de la región estuvieron dominados por la queja y el asistencialismo. Al abrazar ideas de libertad económica y orden institucional, Chile y Argentina pueden actuar como un imán para inversiones que hoy buscan destinos seguros y previsibles.

    La conclusión es clara: la sintonía entre Milei y Kast ofrece una oportunidad histórica para demostrar que la prosperidad no es un accidente, sino una elección política. Si esta alianza logra institucionalizarse y trascender los discursos, podríamos estar ante el nacimiento de la zona de mayor libertad económica de la historia sudamericana.

    Constanza Mazzina

    Directora de Licenciatura en Ciencia Política de UCEMA

    Profesora Fac. Gobierno UDD

