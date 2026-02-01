Nuevo gabinete
SEÑOR DIRECTOR:
Para los críticos del perfil “empresarial” de algunos de los futuros ministros, habría que recordarles: (i) que no es pecado haberse desempeñado previamente en el mundo privado para ganarse la vida, y; (ii) en el caso de la Cancillería, es altamente recomendable tener a alguien con perfil comercial. Chile requiere recuperar y atraer la inversión extranjera, extraviada bajo el presente mandato presidencial.
Por lo demás, recordar el perfil empresarial que también tenía el excanciller Alfredo Moreno, a quien el Presidente Piñera tuvo el acierto de designar en su primer mandato, y lo hizo particularmente bien, con mucho diálogo y apertura. Los prejuicios basados en la procedencia laboral privada no aportan.
Ignacio Garay P.
Abogado
