SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    PAES de invierno, ¿otra política regresiva?

    Por 
    Cartas al director
    PAES de invierno, ¿otra política regresiva? Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Nuestro sistema de admisión ha tenido cambios importantes en los últimos años, uno de los más relevantes es la introducción, a partir de la admisión 2023, de la Prueba de Invierno, cuyo objetivo es disminuir la ansiedad propia del proceso de rendición de pruebas y dar mayor flexibilidad al proceso.

    Habiendo pasado cuatro años de su incorporación, podemos detectar algunos efectos negativos. La posibilidad de combinar puntajes de distintas pruebas entrega a los estudiantes de cohortes anteriores una enorme ventaja frente a los recién egresados de Enseñanza Media. Este mayor puntaje implica que estudiantes egresados en años anteriores desplazan a quienes dan la prueba por primera vez, algo que se observa con mucha claridad en las carreras más selectivas, como Medicina.

    Más aún, esto tiene un efecto regresivo. Observamos que quienes hacen más uso de esta opción son los estudiantes de mayores ingresos. Por ejemplo, en la prueba regular 2025, un 13% de quienes rindieron provenían de colegios particulares. En la PAES de Invierno del mismo año tal porcentaje aumentó a 20%. La posibilidad de rendir varias veces la prueba y combinar puntajes, implica, en promedio, un aumento de 77 puntos su promedio en las pruebas obligatorias, lo cual mejora las opciones de estos estudiantes de acceder a las carreras más demandadas.

    Al momento de anunciarse la Prueba de Invierno en abril de 2022 se señaló que esta buscaba “ampliar y diversificar el acceso a la educación superior, para poder construir un sistema más equitativo y justo”. Cuatro años más tarde, lamentablemente, el efecto parece ser el opuesto al esperado.

    Gonzalo Islas

    Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional Universidad de Las Américas

    Miguel Zapata

    Ingeniero de Estudios Universidad de Las Américas

    Más sobre:PAESestudiantescolegios particulares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Lo más leído

    1.
    Futura autoridad deportiva

    Futura autoridad deportiva

    2.
    El cierre del Sename

    El cierre del Sename

    3.
    Fallo caso Gatica

    Fallo caso Gatica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora
    Chile

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei
    Mundo

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha