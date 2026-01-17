SUSCRÍBETE POR $1100
    Pausar los Slep: un freno a la educación pública

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En las últimas semanas se instaló la idea de “pausar” los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esa propuesta no se sostiene en evidencia ni en una mirada de política de Estado. Introduce incertidumbre en un sistema en consolidación que ya muestra avances.

    La educación pública requiere estabilidad, continuidad y mejora permanente. Pausar los SLEP cuando comienzan a arrojar resultados equivale a frenar una trayectoria que necesita afirmarse, no interrumpirse.

    Los datos son claros. En los territorios administrados por SLEP se observan mejoras en aprendizajes, asistencia y permanencia escolar, con recuperaciones más rápidas que el promedio nacional. En cuarto básico, los resultados Simce en lectura y matemática alcanzan niveles históricos, incluso superiores a los previos a la pandemia. También hay avances en reducción de inasistencia grave y en revinculación.

    Estos progresos no son homogéneos ni exentos de dificultades, pero resultan significativos en contextos de mayor vulnerabilidad. Además, la Nueva Educación Pública incorporó mecanismos de evaluación y mejora continua, como el Consejo de Evaluación de la NEP. Sus recomendaciones han derivado en ajustes concretos, reflejados en el proyecto de ley en debate parlamentario. Por eso, la respuesta no puede ser pausar, sino fortalecer. Corregir no es retroceder.

    Quienes ejercemos responsabilidades públicas, especialmente alcaldes y alcaldesas, debemos contribuir a dar certezas. Aunque ya no seamos sostenedores directos, seguimos siendo actores relevantes. El momento exige colaborar para robustecer la educación pública, no introducir dudas. Pausar no es prudencia: es renunciar a una visión de Estado cuando más se necesita.

    Claudio Castro Salas, alcalde de Renca

    Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal

    Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú

