PISA, la prueba y la torre

SEÑOR DIRECTOR:

Observando los resultados de la prueba PISA, es evidente que salimos “chuecos” en la foto, igual que la famosa torre italiana que tiene exactamente el mismo nombre que la prueba. Notable coincidencia.

Pero hay un dato revelador: en los años noventa se encargó a un comité internacional de ingenieros civiles salvar la torre del colapso inminente. Los expertos que se empeñaron en la titánica tarea, enfocaron sus esfuerzos en diseñar y ejecutar intervenciones principalmente en el subsuelo, es decir, en la base que soporta la totalidad de la estructura en riesgo. Y tuvieron éxito.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil