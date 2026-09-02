Política y Groucho Marx

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de las permanentes y, aparentemente, irreconciliables tensiones al interior de la derecha —entre sus sectores de tradición liberal y conservadora—, y de la izquierda —entre el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista—, me viene a la mente una célebre frase atribuida al humorista Groucho Marx, que da muy bien cuenta de la paradoja de nuestra política (o al menos de una de ellas): “No podría pertenecer a ningún club que aceptara como miembro a alguien como yo”.

Juan Luis Hernández Viera