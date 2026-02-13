Preguntas improcedentes

SEÑOR DIRECTOR:

Un diputado socialista, arrogándose la representación de todos los habitantes del país, señala que a todos los chilenos nos interesa saber la procedencia de los fondos con que el Presidente electo ha financiado sus viajes al extranjero para entrevistarse con jefes de Estado de varios países, lo que constituye en realidad un esperanzador interés por los asuntos externos de Chile.

Aquel diputado sabe que no puede ser con fondos fiscales, pues J. A. Kast no tiene posibilidad alguna hoy de tener acceso a aquellos.

Lo que realmente nos interesa a los chilenos es saber cómo ese diputado ha ejercido su obligación fiscalizadora sobre el uso de los dineros malversados en las corporaciones creadas por gente ligada a la actual administración; respecto del mal uso denunciado por la Contraloría de las platas destinadas a la reconstrucción de los daños producidos por varios incendios; de cuál es al final la verdad del escandaloso caso Monsalve, y así un largo etcétera.

El diputado de marras debería usar su obligación fiscalizadora en esos asuntos y en otros que atañen al gobierno que por cuatro años ha defendido en la Cámara. Pastelero a tus pasteles.

Demetrio Infante Figueroa