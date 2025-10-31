Presupuesto de Bomberos

SEÑOR DIRECTOR:

Durante octubre, muchos de ustedes se encontraron con voluntarios y voluntarias del Cuerpo de Bomberos de Santiago solicitando aportes por la Campaña de Socios 2025, que finaliza este fin de semana. El apoyo de las personas representa cerca del 50% del presupuesto anual de la institución, recursos que sirven para renovar uniformes, adquirir nuevos carros, remodelar cuarteles que no se han tocado en 60 años y avanzar en la lista de necesidades pendientes.

Agradecemos a quienes nos recibieron, nos escucharon y se hicieron socios. La relación cercana que mantenemos con la comunidad a la que servimos es uno de los pilares de nuestra labor: nos permite conocer sus necesidades, adaptarnos a los tiempos y prepararnos para una sociedad en constante transformación.

Si al fundarse el Cuerpo el propósito fue evitar una nueva tragedia como el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, en 1863, en la actualidad la Central de Bomberos de Santiago recibe 600 llamadas diarias, que significa más de 10 mil emergencias al año, cada vez más complejas y que obligan a grandes inversiones y capacitaciones permanentes, para atender incendios en edificios de más de 30 pisos, saber cómo rescatar a una persona desde un auto eléctrico, enfrentar un siniestro al interior del Metro o contar con desfibriladores para asistir un paro cardiorrespitatorio, entre otros.

La ciudad cambia, y con ella también sus bomberos. Pero el sentido de comunidad sigue intacto y lo vivimos en estas semanas, donde no solo buscamos nuevos socios, sino también mantener abiertas las vías de comunicación con los vecinos, para reconocernos, informarles sobre todo lo que hacemos y saber qué requieren de nosotros. En la estrechez de ese vínculo está la clave de nuestra labor.

Gabriel Huerta Torres

Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago