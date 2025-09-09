Promover un cambio cultural

SEÑOR DIRECTOR:

Si el video relativo a la tortura ocurrida en el Hospital de Osorno no se hubiera viralizado, ninguno de los procedimientos legales posteriores habría ocurrido. Justamente, y aunque no lo crea, eso es lo que ocurre en muchos servicios públicos, donde sumarios administrativos quedan sobreseídos incluso con juicios laborales a favor de los demandantes.

Vivimos en una sociedad donde las instituciones han fallado, eso le ocurrió a Camilo, y eso le sigue ocurriendo a muchas víctimas que viven verdaderas torturas sicológicas.

Hagámonos parte del cambio cultural desde la prevención, no reacciones a otro video viralizado.

Scarlett Watson Miranda

Fundadora Fundación Fuera Acosadores