SEÑOR DIRECTOR:

A un año de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, queremos subrayar el enorme desafío y la oportunidad que este proceso representa para Chile. No se trata solo de adecuar normas y procedimientos, sino de afirmar los derechos de las personas en una sociedad digital, donde el tratamiento de datos impacta directamente en la dignidad, autonomía y confianza ciudadana.

Esta ley es una norma habilitante para la economía digital: entrega certezas jurídicas, reduce asimetrías de información y fortalece la confianza en los servicios digitales. Bien implementada, puede convertirse en una ventaja competitiva para nuestro país, facilitando la atracción de inversiones, la internacionalización de servicios y la interoperabilidad con mercados que ya cuentan con marcos avanzados de protección de datos.

Para que este potencial se materialice, es indispensable que el Estado adopte con urgencia medidas preparatorias: fortalecimiento institucional, reglamentos claros, lineamientos técnicos y políticas públicas que integren la protección de datos como eje transversal. Del mismo modo, las organizaciones del sector privado deben adecuar sus modelos de negocio, procesos, tecnologías y programas de cumplimiento, asumiendo la protección de datos no solo como obligación legal, sino como un compromiso real con trabajadores, clientes y proveedores, y como un componente estratégico de su gestión.

Reafirmamos nuestra disposición a colaborar con las autoridades, las organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil. Si Chile aprovecha este año para prepararse seriamente, no solo se pondrá al día con los estándares internacionales, sino que también podrá construir un ecosistema digital más seguro y respetuoso de los derechos de las personas.

Marcelo Drago Aguirre

Presidente Asociación de Profesionales en Protección de Datos (AGPD)