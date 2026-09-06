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    Cartas al Director

    Que la historia siga

    Por 
    Cartas al director
    Imagen referencial.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Vale la pena preguntarnos si la información de salud está realmente acompañando a las personas en su recorrido por el sistema.

    En tiempos donde hablamos de transformación digital, resulta paradójico que una persona sea derivada de un Cesfam a un hospital y tenga que volver a explicar su historia clínica porque sus datos no están disponibles.

    Chile ya cuenta con una Ley de Interoperabilidad de las Fichas Clínicas. El desafío ahora es que su implementación sea efectiva y permita que los sistemas realmente conversen, especialmente desde la APS.

    ¿No será momento de que dejemos de pedirles a las personas que repitan su historia y hagamos que los sistemas se encarguen de compartirla?

    Alejandra García A.

    Directora ejecutiva (i) del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud

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