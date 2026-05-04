La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista. Foto: referencial.

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos meses hemos ido recibiendo abundante información sobre los devastadores efectos que tiene el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales en nuestros niños y jóvenes: pornografía, adicción a las apuestas online, angustia, depresión o incluso suicidios.

Toda esa lista de desgracias adquieren visibilidad en un punto central: los jóvenes se están perdiendo del propósito que caracteriza su etapa de la vida. La “tarea” que todo adolescente debe realizar es descubrir y consolidar su identidad. Esto se traduce en tener ideales, cultivar intereses, asumir proyectos basados en el propio reconocimiento de sus capacidades y talentos para mejorar la sociedad.

¿Cómo haremos para que logren cumplir su “tarea” de forma sólida y auténtica, fieles a sus tradiciones, cultura, gustos, y raíces, si cada movimiento que hacen debe estar validado por lo que las redes sociales tiránicamente evalúan?

Por todo esto, felicito al gobierno, en especial al Ministerio de Desarrollo Social, por combatir este mal que está perjudicando tan íntimamente a los jóvenes.

Alejandra Figari Vial