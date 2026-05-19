Regulación y consumidores

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre los PMGD no puede resolverse por la fuerza del lobby ni por la capacidad de presión de los actores interesados. Cuando una regulación incide en los costos del sistema eléctrico, también afecta a los consumidores.

Por eso, más que tomar partido por un gremio u otro, corresponde exigir que la decisión pública se funde en antecedentes técnicos, transparencia y resguardo del interés general. Si existen distorsiones regulatorias que generan costos sistémicos, deben corregirse. Y si hay cambios normativos en curso, estos deben evaluarse por sus efectos reales en competencia, seguridad del sistema, precios y usuarios finales.

Chile necesita reglas claras, estables y técnicamente justificadas. Pero estabilidad regulatoria no puede significar mantener beneficios injustificados, ni certeza jurídica puede confundirse con inmunidad frente a correcciones necesarias.

La autoridad debe decidir sin presiones indebidas, explicando públicamente las razones de su decisión y considerando especialmente el impacto que estas reglas tienen sobre los consumidores.

Stefan Larenas

Organización de Consumidores y Usuarios de Chile