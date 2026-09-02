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    Cartas al Director

    Reporteología, más educación

    Por 
    Cartas al director
    SANTIAGO - CHILE - EDUCACION PREESCOLAR - EDUCACION PARVULARIA - JARDIN INFANTIL - NIOS DIBUJANDO - APRESTO

    SEÑOR DIRECTOR:

    En los últimos días se ha planteado en estas páginas la preocupación por “las numerosas obligaciones administrativas que deben cumplir los directivos de los establecimientos educacionales”, las cuales muchas también recaen sobre Salas Cuna y Jardines Infantiles. Frente a esto, se ha manifestado la importancia de que se consulte a directoras de establecimientos Junji e Integra sobre esta materia.

    Desde el Ministerio de Educación compartimos dicha preocupación, por lo cual impulsamos el proceso participativo “Directores por Chile”, iniciativa que surgió del convencimiento de que fortalecer el liderazgo directivo requiere avanzar hacia una relación más colaborativa entre el sistema educativo y las comunidades escolares. Con el fin de recoger propuestas concretas de mejora, a partir de marzo se desarrollaron 16 encuentros regionales, que convocaron a más de 1.800 directores, de los cuales más de 300 fueron representantes de la Educación Parvularia. A ello se sumó una encuesta nacional online respondida por 5.734 directores, 1.257 de los cuales lideran jardines infantiles.

    “Directores por Chile” conformó luego un Consejo Nacional encargado de priorizar medidas de corto, mediano y largo plazo, dentro de las cuales la mirada desde el nivel inicial está firmemente representada.

    María Cristina Tupper

    Subsecretaria de Educación Parvularia

    Más sobre:ObligaciónesDirectores por ChileEducación inicial

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