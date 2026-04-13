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    Cartas al Director

    Responsabilidad de un rector

    Por 
    Cartas al director
    Atacan a ministra Lincolao en Valdivia

    SEÑOR DIRECTOR:

    Los actos de violencia al interior de una universidad deberían ser considerados como deméritos explícitos en los procesos de acreditación universitaria.

    Si no se ponen los incentivos y sanciones dentro de las prerrogativas de los gobiernos universitarios, que son autónomos, ninguna autoridad universitaria se hará jamás responsable de la paz dentro de los campus.

    Alejandro Sepúlveda Martin

    Arquitecto PUC

    Más sobre:AgresiónUniversidad AustralEgon Montecinos

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