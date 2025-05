Salario mínimo y Crisis del mercado del trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

El 1 de mayo celebramos y agradecimos el compromiso de todas y todos los trabajadores del país, en especial del comercio. Con su dedicación no solo dinamizan nuestra economía, sino que también fortalecen el tejido social que nos une como comunidad.

Sin embargo, también nos preocupa un escenario que develó el INE esta semana: el desempleo alcanzó un 8,7% en el trimestre enero-marzo, el nivel más alto desde mediados de 2024. A esto se suman casi 2,5 millones de trabajadores informales.

El mercado del trabajo enfrenta una crisis profunda. En los últimos años, la agenda laboral ha estado marcada por un aumento sostenido de los costos de contratación, que ha visto un aumento aproximado del 20%. Cada nueva regulación que en forma aislada tiene un propósito que compartimos, en forma agregada es un nuevo costo al empleo y un desincentivo a la formalidad, efecto no deseado que puede tener un impacto negativo mayor que el beneficio generado en particular de cada norma. Solo la reciente reforma previsional, que comienza a implementarse, podría reducir el empleo formal hasta en 3,4% y disminuir los salarios en 5% si no gestionamos en forma adecuada los impactos que puede generar en el empleo.

Por eso, dar espacio a propuestas como la de incrementos del salario mínimo hasta más de un millón de pesos como propone la CUT, sería irresponsable con el país y continuaría dejando atrás a las personas que buscan un trabajo formal y de calidad.

Urge reorientar la estrategia país; impulsar una agenda que equilibre el costo de contratar y fomente el empleo formal, con incentivos y apoyo técnico. Lo que decidamos ahora definirá el trabajo del futuro.

María Teresa Vial

Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago