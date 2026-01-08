SUSCRÍBETE POR $1100
    San Carlos de Apoquindo después del incendio

    Por 
    Cartas al director
    San Carlos de Apoquindo después del incendio Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El reciente incendio ocurrido en el sector de San Carlos de Apoquindo, con inicio en el área del Parque Plaza Sur, generó un impacto significativo en un entorno de alto valor ambiental y comunitario. Su control fue posible gracias al trabajo coordinado del Cuerpo de Bomberos, las brigadas de Conaf y del Ejército, Carabineros y los equipos municipales de emergencia, a quienes corresponde reconocer por su labor en condiciones complejas.

    Más allá de la contingencia, este hecho obliga a una reflexión necesaria. La recurrencia de incendios en zonas periurbanas exige pasar del diagnóstico a la acción, fortaleciendo medidas de prevención, gestión del entorno y coordinación entre instituciones. Evitar que un evento de estas características vuelva a repetirse debe asumirse como un objetivo compartido, sustentado en decisiones técnicas, planificación de largo plazo y corresponsabilidad territorial. En este desafío, el club continuará facilitando el uso de su infraestructura para apoyar las labores operativas, junto con impulsar instancias de trabajo orientadas a evaluar los daños, apoyar la recuperación del área afectada y contribuir a la definición de acciones concretas de prevención, incorporando capacidades académicas, técnicas y públicas.

    El enfoque propuesto, centrado en el aprendizaje y la prevención, busca avanzar en soluciones que permitan enfrentar escenarios cada vez más exigentes, en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de eventos extremos.

    Francisco Urrejola

    Presidente

    Jaime Retamal

    Gerente general Club Deportivo UC

