Se perdió la disciplina fiscal

SEÑOR DIRECTOR:

En cadena nacional, el Presidente Boric anunció un aumento del gasto fiscal de 1,7% para el año 2026, asegurando que con esto se mantiene la disciplina fiscal, y además se deja al país en una trayectoria hacia el balance para el año 2029.

En primer lugar, es difícil tomarse en serio los dichos del Presidente respecto a que se está teniendo una ruta de convergencia, cuando sistemáticamente el gobierno ha ido incumpliendo sus propias metas. Este año la meta para déficit era originalmente de 1,1% del PIB, luego se pasó a 1,6% y ahora nos dicen que será 2,2%. Lo mismo en 2024, tampoco se cumplió. Ninguna de estas cifras habla de disciplina fiscal. En síntesis, sobregasto por donde se mire, con ninguna capacidad de ajustarse, ni menos de cortar gasto mal evaluado.

En segundo lugar, llama mucho la atención que el Presidente pretenda asegurar la convergencia fiscal futura al balance –hacia el 2029–, cuando en la propia administración esto se ha roto sistemáticamente. Es al menos sorprendente que los datos den cuenta de muy malas cifras fiscales durante este gobierno, y que al mismo tiempo se nos diga que mejorarán en el futuro gracias a que ellos, quienes no cumplieron las metas, dejaron encaminado todo. La realidad es que la próxima administración deberá hacer esfuerzos por ajustar todo lo que no se hizo, pero que debió hacerse, en el actual gobierno.

Félix Berríos Theoduloz

Economista